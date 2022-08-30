"النيابة العامة": يحظر تزوير أي سِجل أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمالها

قالت النيابة العامة إن‏ المصالح المحمية تُقرِّر مزيدًا من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، مشددة على أن أي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.