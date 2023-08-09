نجران.. إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة

ودعت الصحة الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمراقبة الأطفال وتفحص مكان لعبهم والتأكد من ملائمة ألعابهم لاشتراطات السلامة، حفاظًا على حياتهم خصوصًا لاحتواء بعضها على مواد حارقة وآكلة للأنسجة كالبطاريات وهي موجودة بأغلب الأجهزة التي في أيدي الأطفال.