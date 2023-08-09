نجران.. إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة

أنقذ مستشفى الولادة والأطفال بنجران حياة طفل يبلغ من العمر سنتين و6 أشهر، ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام معدنية مختلفة توقفت في مجرى المريء مهددة لحياته .
وأشارت "صحة نجران" إلى أنه تم إجراء الفحوص اللازمة ما استدعى التدخل الطبي العاجل لإنقاذ الطفل بإجراء عملية منظار علوي لاستخراج القطعة المعدنية وتجنب المضاعفات الرئوية والتنفسية، مؤكدة نجاح العملية وإنقاذ الطفل .
ودعت الصحة الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمراقبة الأطفال وتفحص مكان لعبهم والتأكد من ملائمة ألعابهم لاشتراطات السلامة، حفاظًا على حياتهم خصوصًا لاحتواء بعضها على مواد حارقة وآكلة للأنسجة كالبطاريات وهي موجودة بأغلب الأجهزة التي في أيدي الأطفال.