محافظ الليث لـ"سبق": نسعى لإنشاء قرية لحفظ تراث المحافظة وإبراز بُعدها الحضاري

قال محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني إن من الأولويات التي نسعى لتحقيقها حالياً هو إيجاد مقر مناسب لإنشاء قرية تراثية لجمع تراث محافظة الليث.
وتفصيلاً، أوضح "الزهراني" في تصريح خاص لـ "سبق" أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على تراث المحافظة ، وإبراز بعدها الحضاري وموروثها الثقافي العريق.
وجاء ذلك خلال قيامه بزيارة تفقدية لسوق ليالي الليث الرمضانية والتي اطلع خلالها على مستوى الخدمات المقدمة لرواد السوق، ومدى توفر الخدمات المصاحبة له.
وأكد المحافظ أن سوق ليالي الليث الرمضانية يعد مفخرة لأهالي المحافظة، وأن ما سمعه وشاهده من مرتادي السوق من مختلف الأعمار يدل على مدى رضاهم على الخدمات المقدمة لهم، واعداً أهالي المحافظة بأنهم سيشاهدون الأفضل خلال العام القادم.