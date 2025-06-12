متطوعو جمعية "حياتنا" يختتمون مشاركتهم في خدمة الحجاج بـ 3,480 ساعة تطوعية

وشارك في جهود الجمعية خلال موسم حج 1446هـ نحو 115 متطوعًا ومتطوعة، قدّموا ما يزيد عن 3,480 ساعة تطوعية، توزعت بين التوعية الصحية والإسعافات الأولية والقياسات الحيوية، ضمن مراكز نسك عناية.