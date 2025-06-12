محليات
متطوعو جمعية "حياتنا" يختتمون مشاركتهم في خدمة الحجاج بـ 3,480 ساعة تطوعية
أعربت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" عن شكرها وتقديرها لجهود متطوعيها الذين ساهموا في إنجاح مهمة تقديم الرعاية لحجاج بيت الله الحرام ضمن برنامج "نسك عناية"، الذي يُنفذ بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة.
115 متطوعًا.. وعطاء تجاوز 3 آلاف ساعة
وشارك في جهود الجمعية خلال موسم حج 1446هـ نحو 115 متطوعًا ومتطوعة، قدّموا ما يزيد عن 3,480 ساعة تطوعية، توزعت بين التوعية الصحية والإسعافات الأولية والقياسات الحيوية، ضمن مراكز نسك عناية.
وعي وخدمة.. رسالة موسمية
وجاءت مشاركة "حياتنا" تحت شعار "وعي وخدمة"، حيث عمل الفريق التطوعي على الجمع بين نشر الوعي الصحي وتقديم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن، في إطار مهنية عالية وجهود تكاملية مع الجهات الرسمية.
مواسم قادمة
واختتمت الجمعية رسالتها بتمني الأجر والمثوبة لكافة المتطوعين، مؤكدة تطلعها إلى مواسم حج قادمة تُكرّس فيها قيم التطوع والخدمة.