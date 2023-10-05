على 9 مراحل ويشارك فيها 35 استشاريًّا.. بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"

وأوضح الدكتور "الربيعة" أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرَى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية؛ علمًا بأن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد، وتشوه في جدار البطن السفلي والمثانة البولية.