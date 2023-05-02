السعودية ستربط 3 قارات.. وصول أطول كابل بحري في العالم إلى جدة وينبع

من جهته، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ميتا فارس عقاد: "يعتمد استثمارنا الكبير في كابل Africa2 على العديد من الاستثمارات الأخرى التي قمنا بها في المملكة العربية السعودية، لقد أظهرت الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 كيف يعتمد ملايين الأشخاص على الاتصال بالإنترنت للقيام بمهامهم اليومية الأساسية والتواصل مع أحبائهم، ولا يوفر الاستثمار في الكابلات البحرية تجربة أفضل للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا فحسب، بل يفيد أيضًا العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية".