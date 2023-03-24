للحد من الهدر.. "الأمن الغذائي" تُطلق "بالكفاية تدوم" خلال رمضان

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي، حملة "بالكفاية تدوم" من أجل زيادة الوعي للحد من الفقد والهدر في الغذاء، والحد من بعض مظاهر الإسراف خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت "الهيئة": الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات؛ وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، التي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني.
وأضافت: إطلاق الحملة نابعٌ من دور الهيئة في رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، مبينة أنه وفقاً لنتائج دراسة (خط الأساس)، فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء تبلغ نحو (33%) وقيمة الهدر في الغذاء تقدر بنحو (40) مليار ريال سنوياً.
وأردفت: تستهدف الحملة التأكيد على أهمية الحد من الفقد والهدر في الغذاء، والمحافظة على مكونات الاقتصاد الوطني.
وأفادت "الهيئة" بأن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع، وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، التي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني.
وأكّدت أن الحملة ستتواصل حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فيما تستمر برامج التوعية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة (لتدوم) على مدار العام؛ لإيضاح خطورة ذلك على مناحي الحياة كافة.