للحد من الهدر.. "الأمن الغذائي" تُطلق "بالكفاية تدوم" خلال رمضان

وأضافت: إطلاق الحملة نابعٌ من دور الهيئة في رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، مبينة أنه وفقاً لنتائج دراسة (خط الأساس)، فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء تبلغ نحو (33%) وقيمة الهدر في الغذاء تقدر بنحو (40) مليار ريال سنوياً.