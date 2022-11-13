يزيد الراجحي يكسر رقمه القياسي ويفوز بلقبه السادس في حائل

توّج البطل العالمي السعودي وسفير رياضة المحركات السعودية، السائق يزيد بن محمد الراجحي بطلاً لباها حائل والذي شكل الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها 2022 بتنظيم من الاتحاد الدولي للسيارات الـ "FiA"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022 في الفترة ما بين الـ 10 و12 من شهر نوفمبر الجاري.
واصل سائق الراليات العالمي يزيد الراجحي في الدفاع عن لقبه العالمي والتقّرب من إنتزاع لقبه العالمي الثاني بعد أن تُوج بلقب باها حائل2022، سابع جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها وذلك بتحقيقه الفوز في موطن الراليات السعودية على متن سيارة تويوتا هايلوكس لأول مرة في رالي حائل الدولي إذ لم يسبق له الفوز على متن الصانع الياباني في إنتصاراته الخمسة السابقة في حائل، لتُسجل الهايلوكس فوزه السادس في مسيرته الإحترافية محققاً المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 4ساعات و 18 دقيقة و 55 ثانية.
وتمكن يزيد برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتيفيتس الذي يرافقه للمرة الثانية في حائل من تسجيل أسرع الأوقات في جميع الأقسام الثلاثة للمرحلتين بعد أن قطعا مسافة الرالي الإجمالية وقدرها 775.64 كيلومتراً في صحاري جبة والفرحانية التي جرى السباق فيها على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي من دون أي مشاكل تذكر.
ففي اليوم الأول، تمكن البطل السعودي من تسجيل أسرع توقيت في المرحلة التأهيلية (القسم الأول من المرحلة الأولى) والتي جرت في منتزه المغواة لينهي الراجحي في المركز الأول بتوقيت 3 دقائق بفارق 9 ثواني عن السائق البرازيلي كريستيانو دي سوزا باتيستا بـمسافة 4 كيلومتراً. بعدها، تمكن السائقون العشر الأُوَّل من اختيار مراكز انطلاقتهم لليوم التالي ليختار الراجحي إنطلاقته للقسم الثاني من المرحلة من المركز العاشر.
وتمكن البطل العالمي من تسجيل أسرع توقيت في القسم الثاني من المرحلة الأولى بفارق 9 دقائق متقدماً عن منافسة في كأس العالم التشيكي ميروسلاف زابيلتال والتي جرت أحداثها في محافظة جبه في وسط صحراء النفود الكبير حيث إمتدت مسافة مرحلتها الخاصة الخاضعة للتوقيت الى 229.52 كيلومتراً .
أما في مرحلة الفرحانية الأخيرة التي تلت جبة، فتح أيقونة المحركات السعودية المسار لجميع المشاركين في فئة السيارات حيث حقق فخر السعودية في الراليات فوزاً ساحقاً على أرضه ووسط جماهيره مسجلاً أسرع توقيت لينهي الرالي أولاً متقدماً على دي سوسا باتسيتا بفارق11 دقيقة عن منافسه كريستيانو دي سوزا باتيستا.
وحطم يزيد الراجحي رقمه القياسي الخاص به في عدد الانتصارات التي يمتلكها في رالي حائل الدولي على مدى مشاركاته منذ عام 2009 إذ يعتبر السائق السعودي الوحيد الذي كان يمتلك خمسة انتصارات وعلى أربعة مصانع مختلفة لتصبح الآن سته انتصارات وعلى خمسة مصانع مختلفة.
أما على صعيد الأجواء والمشاعر، فلحظات الانتصار لها نشوتها الرائعة والأمر الذي جعل من هذا الانتصار مميزاً وحدثاً خاصاً هو أن يزيد فاز على متن سيارة تويوتا هايلوكس وهي المرة الأولى التي يفوز على متن الصانع الياباني في حائل منذ إبرام عقد الشراكة مع الراعي الرسمي شركة عبد اللطيف جميل للسيارات.
وعبّر الراجحي عن سعادته العارمة بعد فوزه بباها حائل قائلاً: " أولاً أحمد الله على توفيقه لنا في هذا الرالي وأنا سعيد جداً اليوم بفوزي في رالي حائل فهي قريبة من قلبي، والمميز فيها أنها احتضنت بطولة عالمية أخرى وفزت بها، كما اني فزت في ظهوري الأول هنا وأصبح لدي ستة انتصارات اليوم وهو رقم قياسي"
"خضنا يومين رائعين واستمتعنا بالرالي مع ان المسار كان ملئ بالتحدي عبر المسارات الرملية الذهبية، كانت المراحل رائعة من دون أي أخطاء أو مشاكل، وقد قدَم الملّاح أداءً مذهلاً [ديرك فون تسيتسيفيتس] وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد"
كما أبدى ديرك عن سعادته بالفوز بلقب الباها السعودي قائلاً : " أنا ممتن جداً بالعودة بجانب يزيد الراجحي في حائل كونها جولة عالمية هذه المرة أيضاً فهي المرة الثانية التي أتواجد بجانبه في هذا الرالي. قاد يزيد بطريقة مبهرة كعادته وخضنا الرالي بثقة عالية ولم نواجه أي أخطاء ملاحية او مشاكل في السيارة، يا لها من طريقة جيدة للتقرب من لقبنا الثاني في دبي بإذن الله"
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.