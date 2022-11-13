يزيد الراجحي يكسر رقمه القياسي ويفوز بلقبه السادس في حائل

واصل سائق الراليات العالمي يزيد الراجحي في الدفاع عن لقبه العالمي والتقّرب من إنتزاع لقبه العالمي الثاني بعد أن تُوج بلقب باها حائل2022، سابع جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها وذلك بتحقيقه الفوز في موطن الراليات السعودية على متن سيارة تويوتا هايلوكس لأول مرة في رالي حائل الدولي إذ لم يسبق له الفوز على متن الصانع الياباني في إنتصاراته الخمسة السابقة في حائل، لتُسجل الهايلوكس فوزه السادس في مسيرته الإحترافية محققاً المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 4ساعات و 18 دقيقة و 55 ثانية.