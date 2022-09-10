يغيّر آلية الصعود إلى جبل النور.. مشروع مرتقب يثري مكة سياحيًّا وثقافيًّا

من المقرر أن يفتح مشروع مركز حراء الثقافي بمكة المكرمة أبوابه قريبًا؛ أمام الزوار.. ويقع على مساحة تفوق 67 ألف متر مربع في منطقة جبل النور، ويحتوي على العديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين.
ويحتوي المشروع المزمع افتتاحه قريبًا، على مركز لاستقبال الزوار ومعرض الوحي الذي يحكي قصة الوحي، ومتحف القرآن الكريم الذي يُعرّف بالقرآن الكريم بأسلوب العرض المتحفي، ويحوي مجموعة من أنفس المخطوطات القرآنية، والعديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين.
وعلمت "سبق" من مصادر خاصة أن المشروع الذي يتخذ من سفح جبل النور مكانًا له؛ سينظم عملية الصعود إلى الجبل عن طريق سيارات ترددية، عبر مسارات خاصة تم إنشاؤها؛ وسيتم إغلاق مسار الصعود الحالي، واستبداله بالمسار الحديث الأكثر تنظيمًا.
وسوف يتاح للزائر الصعود إلى غار حراء عبر طريق ممهد من موقع المشروع أسفل جبل حراء إلى غار حراء، وسيكون الطريق الوحيد الموصل إلى الغار، وسيزود بلوحات إرشادية وأماكن للاسترخاء ووسائل السلامة.
ويأتي المشروع انطلاقًا من الأهمية التاريخية لهذا المكان التاريخي، ليكون مشروعًا ثقافيًّا، ووجهة سياحية تحكي قصة المكان وتستثمر عطاءاته وتثري تجربة الزوار.