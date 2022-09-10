يغيّر آلية الصعود إلى جبل النور.. مشروع مرتقب يثري مكة سياحيًّا وثقافيًّا

ويحتوي المشروع المزمع افتتاحه قريبًا، على مركز لاستقبال الزوار ومعرض الوحي الذي يحكي قصة الوحي، ومتحف القرآن الكريم الذي يُعرّف بالقرآن الكريم بأسلوب العرض المتحفي، ويحوي مجموعة من أنفس المخطوطات القرآنية، والعديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين.