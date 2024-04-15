أجواء احتفالية.. انتظام 700 ألف طالب وطالبة في جدة بمقاعد الدراسة بعد العيد

انتظم اليوم الإثنين أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص في مختلف المراحل الدراسية في مقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء احتفالية نظّمتها مدارسهم بمناسبة العيد، حيث شهدت المدارس نسبة حضور وانضباطية عالية مع أول يوم دراسي.
ورحبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي؛ بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية في المدارس، وهنّأتهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدةً أهمية البداية الجادة ومواصلة سير العملية التعليمية، والتحصيل الدراسي بهمة ومثابرة، متمنية للجميع التوفيق والسداد في رحلتهم التعليمية.
من جانب آخر، نظّم الاتصال المؤسسي بتعليم جدة، اليوم، حفل معايدة لمنسوبي ومنسوبات الإدارة بمناسبة عيد الفطر، بحضور المدير العام والمساعدين ومديري ومديرات الإدارات والأقسام، وجاء الحفل في إطار تعزيز روابط الألفة والتواصل بين منسوبي الإدارة، وتبادل التهاني بمناسبة العيد.