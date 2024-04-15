أجواء احتفالية.. انتظام 700 ألف طالب وطالبة في جدة بمقاعد الدراسة بعد العيد

انتظم اليوم الإثنين أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص في مختلف المراحل الدراسية في مقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء احتفالية نظّمتها مدارسهم بمناسبة العيد، حيث شهدت المدارس نسبة حضور وانضباطية عالية مع أول يوم دراسي.