بعد أن فقدته لعام كامل.. "الملك فهد المركزي" ينجح في إعادة البصر لخمسينية

تَمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب، بمستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي، من استئصال ورم سحائي معقد من قاع الجمجمة لمريضة تبلغ من العمر 53 عامًا، تسبب في فقدان بصرها لمدة سنة بسبب ضغط الورم على الأعصاب البصرية.
وفي التفاصيل، ذكر قائد الفريق الطبي أن المريضة حضرت للمستشفى، وكانت تعاني من فقدان البصر نتيجة الضغط الناتج عن الورم.. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم سحائي ضاغط بشدة على الأعصاب البصرية؛ مما يستدعي التدخل الطبي العاجل لتجنب أي مضاعفات إضافية.
وأضاف أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية استئصال كلي للورم السحائي باستخدام المنظار الجراحي؛ لضمان سلامة جميع الأجزاء الداخلية للمخ، مع استئصال كلي للورم الملتصق بشدة مع الأعصاب البصرية، تحت المجهر العملياتي.. وفي عملية استمرت قرابة السبع ساعات -تكللت ولله الحمد بالنجاح- استعادت المريضة بصرها دون أي مضاعفات، وتماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بصحة جيدة.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق الطبي كان بقيادة البروفيسور إيدير مولا رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، ومشاركة الدكتور "إيتا أوتو إنني" استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة نسرين باقي استشارية جراحة المخ والأعصاب، والدكتور مدحت الحنتيري رئيس قسم التخدير، والدكتور تامر زكي أخصائي جراحة المخ والأعصاب.