بعد أن فقدته لعام كامل.. "الملك فهد المركزي" ينجح في إعادة البصر لخمسينية

تَمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب، بمستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي، من استئصال ورم سحائي معقد من قاع الجمجمة لمريضة تبلغ من العمر 53 عامًا، تسبب في فقدان بصرها لمدة سنة بسبب ضغط الورم على الأعصاب البصرية.