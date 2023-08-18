"ادفع فاتورة الحمقى".. عطلة رئيسة وزراء إيطاليا الصيفية تضعها في إحراج!

وأمضت "ميلوني" وأسرتها بضعة أيام في ألبانيا هذا الأسبوع، ضيوفًا على رئيس الوزراء الألباني إدي راما، الذي تشهد بلاده ازدهارًا في قطاع السياحة هذا الصيف، مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء، والاستفادة من أسعارها المنخفضة مقارنة ببقية أوروبا.