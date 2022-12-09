دول الخليج والصين تمهد الطريق لبناء علاقات استراتيجية في الـ36 شهرًا المقبلة

منذ عقود مضت ودول الخليج العربي مجتمعة ودولة الصين الشعبية؛ تحرص على إقامة علاقات استراتيجية بينها، بما ينعكس إيجابًا على اقتصاداتها، وبالتالي رفاهية شعوبها، وخلال السنوات الأخيرة زاد التنسيق بين دول الخليج من جانب، والصين من جانب آخر، في رغبة صادقة تعكس قادة هذه الدول إلى تعزيز الشراكة بينها، للوصول إلى المستوى المأمول من التعاون والتنسيق في الكثير من الأمور، وعلى رأسها الاقتصاد والسياسة.