الطاقة والتعليم والابتكار.. ما أهم الملفات الاقتصادية التي تجمع الرياض وباريس؟

من هنا يبرز ملف الطاقة كأحد الملفات الاقتصادية المهمة التي تجمع البلدين، والتي تتمثل في العديد من المشروعات في مجالات تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية، وموثوقية الخدمة، وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي.