"شؤون الحرمين": إطلاق أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان 1444هـ

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي، أنه سيتم إطلاق أكثر من (23) مبادرة وُضعت بدقة متناهية واتساقٍ مع موسم رمضان المبارك لهذا العام لتغطي الجوانب كافة وصولًا إلى رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السامية لتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.