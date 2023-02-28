"شؤون الحرمين": إطلاق أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان 1444هـ

اجتمعت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، مع سعادة وكيل الرئيس لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني، ومديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي، لمناقشة مبادرات موسم رمضان المبارك 1444هـ.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على المبادرات التي سيتم تنفيذها وأهم الأهداف المنشودة منها والتي تسهم في الانعكاس الحقيقي لجوهر الشهر الفضيل وتحقيق رؤية المملكة المباركة 2030 م بتوجيهات سديدة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي، أنه سيتم إطلاق أكثر من (23) مبادرة وُضعت بدقة متناهية واتساقٍ مع موسم رمضان المبارك لهذا العام لتغطي الجوانب كافة وصولًا إلى رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السامية لتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
من جهتها، أشادت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني، بالمتابعة الحثيثة من لدن مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، التي تراقب من كثب سير المبادرات وتناقش آليات تنفيذها بما يكفل نجاحها ويحقق أهدافها تعزيزاً لجهود المرأة وتفعيل دورها الريادي في تلبية احتياجات قاصدات وزائرات بيت الله الحرام خلال الموسم المبارك.