"الجبير" يلتقي رئيس وزراء فانواتو ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تكثيف الجهود المشتركة في شتى المجالات، بما فيها البيئة والحدّ من آثار التغير المناخي، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.