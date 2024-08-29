"الجبير" يلتقي رئيس وزراء فانواتو ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، برئيس وزراء فانواتو السيد "شارلوت سالواي"، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ"53"، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تكثيف الجهود المشتركة في شتى المجالات، بما فيها البيئة والحدّ من آثار التغير المناخي، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.
حضر اللقاءَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.