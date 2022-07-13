مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ حياة حاج توقف قلبه ثلاث مرات

وكانت حالة المريض غير مستقرة وحصل له بعد ذلك توقف مفاجئ للقلب ليتم تحويله مباشرةً لوحدة الإنعاش القلبي الرئوي لعمل الإنعاش للمريض مع جرعات من أدوية القلب والمحاليل الوريدية وإجراء الصدمات الكهربائية وتأمين مجرى الهواء على جهاز التنفس الصناعي، ليستعيد نبضه من ثم عاد قلبه للتوقف مرتين أخريين، ليتم إنعاش المريض مجددًا بإشراف أطباء الطوارئ والعناية المركزة وأطباء القلب، وإجراء بقية الفحوصات الطبية التي تضمن بإذن الله عدم توقف القلب مجددًا.