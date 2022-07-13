مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ حياة حاج توقف قلبه ثلاث مرات

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من إنقاذ حياة مقيم عربي يبلغ من العمر 60 عامًا كان قد وصل لطوارئ المجمع يشكو من صعوبة في التنفس، وتجمع سوائل على الرئتين بأسباب ضعف عضلة القلب وارتفاع في ضغط الدم.
وكانت حالة المريض غير مستقرة وحصل له بعد ذلك توقف مفاجئ للقلب ليتم تحويله مباشرةً لوحدة الإنعاش القلبي الرئوي لعمل الإنعاش للمريض مع جرعات من أدوية القلب والمحاليل الوريدية وإجراء الصدمات الكهربائية وتأمين مجرى الهواء على جهاز التنفس الصناعي، ليستعيد نبضه من ثم عاد قلبه للتوقف مرتين أخريين، ليتم إنعاش المريض مجددًا بإشراف أطباء الطوارئ والعناية المركزة وأطباء القلب، وإجراء بقية الفحوصات الطبية التي تضمن بإذن الله عدم توقف القلب مجددًا.
وبعد التأكد من استقرار الحالة تم تنويم المريض بالعناية المركزة للقلب للاطمئنان على الحالة، وبعد متابعة تحسن الحالة الصحية وتماثل المريض للشفاء تم الإذن بخروجه سالمًا معافى.