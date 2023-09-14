"التجارة" تعلن 9 ضوابط عن التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

وفي التفاصيل، تمثلت هذه الضوابط أولاً: يحصل المتجر على الترخيص بالتخفيضات قبل الإعلان عنها، وثانياً: يلتزم بإبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح الباركود، وثالثاً، تلتزم المنشأة بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التلاعب أو التضليل في الأسعار، والضابط الرابع يخص نسب التخفيض "من - إلى" بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.