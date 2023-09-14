"التجارة" تعلن 9 ضوابط عن التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة (9) ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية، أساسها حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني ابتداءً على التراخيص اللازمة لإجراء هذه الخطوة.
وفي التفاصيل، تمثلت هذه الضوابط أولاً: يحصل المتجر على الترخيص بالتخفيضات قبل الإعلان عنها، وثانياً: يلتزم بإبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح الباركود، وثالثاً، تلتزم المنشأة بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التلاعب أو التضليل في الأسعار، والضابط الرابع يخص نسب التخفيض "من - إلى" بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.
والضابط الخامس تلتزم المنشأة بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبيّن السعر قبل وبعد، وسادسًا الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، والسابع ضرورة تقيد المنشأة بضمانات المنتج للشركات المصنعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.
والضابط الثامن هو حق تمكين المستهلك من الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية، وتاسعاً: التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.