الخميس المقبل.. انطلاق فعاليات "موسم جدة 2024" في الواجهة البحرية بشعار "من جديد"

ولتعزيز "موسم جدة 2024"، يُقام عددٌ من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية، في عددٍ من مناطق الموسم الخاصة، ومنها: منطقة "سيتي ووك" التي تضم مزيجاً متنوعاً من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية، والحفلات الغنائية، والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق. فيما ستُقدم منطقة "Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story" التي تُقام لأول مرة في السعودية للزوّار والسياح مزيجاً من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تُعد مرفقاً عائلياً بامتياز، تجمع أكثر القصص والشخصيات شُهرةً في العالم تحت سقف واحد.