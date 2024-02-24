"وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية": تطوّرُ الاستثمارات المحلية محرّكٌ رئيسٌ للاقتصاد السعودي

وأشار الدكتور الشهراني خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نموًّا بنسبة "29%" في العام 2022م، ونموّ كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفّقات الاستثمار الأجنبي بنسبة "16%" و"20%" على التوالي خلال ذات العام، مع توقُّعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023م، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب "9000" ترخيص خلال عام 2023م، بينما كانت في السابق لا تتجاوز "400" ترخيص، وأن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب "200" فرصة استثمارية، واليوم لدينا ما يقارب "1600" فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال "40" مبادرة وأربع ركائز.