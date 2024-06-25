محليات

جامعة القصيم تفتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام 1446هـ

يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر موقع الكلية التطبيقية