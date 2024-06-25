محليات

جامعة القصيم تفتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام 1446هـ

يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر موقع الكلية التطبيقية
جامعة القصيم تفتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام 1446هـ

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول في برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الكلية التطبيقية بدايةً من يوم الأحد 23 يونيو 2024م، وحتى يوم الخميس 27 يونيو 2024؛ حيث تطرح الجامعة في هذه المرحلة 7 برامج بنظام التعليم عن بُعد والمرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر موقع الكلية التطبيقية: https://qac.qu.edu.sa/.

وتشتمل البرامج السبعة المعلن عنها على عدد من تخصصات الدبلوم هي: الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، التسويق الرقمي، التسويق والمبيعات، المحاسبة العامة؛ وذلك انطلاقًا من مسيرة الجامعة الناجحة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

جامعة القصيم

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org