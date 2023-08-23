"أمانة الرياض": 7 خطوات لمنع التجاوزات في التعامل مع مخلفات الهدم والبناء

أوضحت أمانة منطقة الرياض أنها اتخذت 7 خطوات لمنع التجاوزات وتعزيز الامتثال في التعامل مع مخلفات الهدم والبناء، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين للحفاظ على جمالية المدينة.
وكشفت الأمانة أنها اتبعت عدداً من الخطوات المنهجية والمدروسة لمعالجة مخلفات الحفر والبناء عبر نشر المراقبين على مدار الساعة، وتسلُّم البلاغات ومباشرتها، وتنفيذ جولات ميدانية عشوائية، وضبط المخالفين، وإيقاع المخالفات والعقوبات عليهم، وتكثيف أعمال تسوير أراضي الفضاء، وربط بوابات المرادم بمنصة ناقلات.
وشددت الأمانة في إنفوجرافيك لها أنها تمنح المواطنين فرصة المشاركة في تحسين المشهد الحضري من خلال توفير قنوات للتواصل للإبلاغ عن المخالفات، وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية وفتح باب التطوع للسكان في أعمال المراقبة، واستطلاع آرائهم.