"أمانة الرياض": 7 خطوات لمنع التجاوزات في التعامل مع مخلفات الهدم والبناء

وكشفت الأمانة أنها اتبعت عدداً من الخطوات المنهجية والمدروسة لمعالجة مخلفات الحفر والبناء عبر نشر المراقبين على مدار الساعة، وتسلُّم البلاغات ومباشرتها، وتنفيذ جولات ميدانية عشوائية، وضبط المخالفين، وإيقاع المخالفات والعقوبات عليهم، وتكثيف أعمال تسوير أراضي الفضاء، وربط بوابات المرادم بمنصة ناقلات.