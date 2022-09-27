فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد سير توزيع المواد الإيوائية في مخيم العطيرة بلحج اليمنية

على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 5 أطنان من السلال الغذائية في مناطق دينايت وديكوان واندرايت وتبيكوان بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 678 فردًا.