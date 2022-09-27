فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد سير توزيع المواد الإيوائية في مخيم العطيرة بلحج اليمنية

اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول على سير توزيع المواد الإيوائية للنازحين البالغ عددهم 1,200 فرد في مخيم العطيرة بمديرية تبن في محافظة لحج اليمنية.
جاء ذلك ضمن مشروع دعم المأوى والعناصر الأساسية للعائلات النازحة المتضررة في جميع أنحاء اليمن الممول من المركز بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وثمن ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن محمد رفيق دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمخيم النزوح بلحج، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر المأوى ومواد الإغاثة الأساسية للأسر النازحة الأكثر احتياجًا.
واستعرض مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمحافظة لحج عمر الصماتي التدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة بالمحافظة في قطاعات الصحة والتعليم وإيواء النازحين.
يأتي ذلك ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتنفيذ المشاريع الإغاثية والإيوائية في مختلف المحافظات اليمنية وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.
على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 5 أطنان من السلال الغذائية في مناطق دينايت وديكوان واندرايت وتبيكوان بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 678 فردًا.
جاء ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.