جامعة الإمام محمد بن سعود تؤكد حرصها على تعزيز الصحة النفسية لكل منسوبيها

من جانبه، ألقى أستاذ علم النفس المشارك عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد بن سعد الأحمد، كلمة اللجنة التنظيمية للمؤتمر، حيث بيّن فيها أن الجوانب النفسية والاجتماعية ذات أهمية بالغة في رفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب والطالبات الذين يعدّون محوراً أساسياً في العملية التعليمية والأكاديمية، وهو ما جعل الجامعة تحرص على إطلاق هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز الوعي ورفع مستوى الثقافة النفسية وبناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي، وتفعيل المبادرات المجتمعية في مجال الصحة النفسية والاهتمام بعوامل الخطورة داخل البيئة الجامعية والتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لتحقيق هذه الأهداف.