"العنقري": المملكة اعتمدت الاستراتيجيات الهادفة إلى حماية البيئة ومواردها الطبيعية

ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد المملكة المشارك في اجتماع مجموعة المشاركة (Engagement Group) للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين (SAI20)، الذي يُعقد خلال الفترة من 23 - 25 ذي القعدة 1444هـ الموافق (12 - 14 يونيو 2023م)، في ولاية غوا بجمهورية الهند.
وتأتي مشاركة الديوان العام للمحاسبة في هذا الاجتماع بصفته ممثل المملكة في مجموعة المشاركة.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وتفعيل دورها في متابعة تطبيق مبادئ الكفاءة والفاعلية والشفافية والمساءلة، ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على المجالات ذات الأهمية مثل (الاقتصاد الأزرق والذكاء الاصطناعي المسؤول)، وأهمية توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الرقابية التي تُجريها تلك الأجهزة؛ للحصول على نتائج أكثر فاعلية وكفاءة، وكذلك تبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه "الاقتصاد الأزرق"، إضافة إلى مناقشة تفعيل دور الأجهزة العليا للرقابة في مساعدة الحكومات على تقييم تطبيق السياسات واللوائح ذات العلاقة الهادفة إلى تشجيع تنفيذ التنمية المستدامة وحماية المحيطات والمجتمعات الساحلية.
وأكد رؤساء الوفود المشاركة سعي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين إلى تطوير الرؤى والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تبني أفضل الممارسات المهنية وتعزيز مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة، وتفعيل دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كشركاء استراتيجيين مع حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وذلك في إطار الاستجابة للتغيرات الدولية.
وشدد "العنقري"، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية مجموعة المشاركة التي تُعنى بمناقشة الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على مستوى العالم في ضمان الشفافية والمساءلة، منوهًا بتجربة الديوان العام للمحاسبة في مواكبة التطورات التقنية في أعمال المراجعة والرقابة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومن ذلك إنشاء العديد من الأنظمة والمنصات الإلكترونية، ومنها منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل".
وأشار إلى أن المملكة قامت بخطوات مهمة نحو ضمان الاستخدام المستدام والأمثل لمواردها الطبيعية، وذلك من خلال اعتماد الاستراتيجيات الهادفة إلى حماية البيئة ومواردها الطبيعية، وقيام الديوان العام للمحاسبة بدوره في متابعة مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ تلك الاستراتيجيات.
وعلى هامش الاجتماع، عقد "العنقري" عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.