"العنقري": المملكة اعتمدت الاستراتيجيات الهادفة إلى حماية البيئة ومواردها الطبيعية

‏‎وشدد "العنقري"، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية مجموعة المشاركة التي تُعنى بمناقشة الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على مستوى العالم في ضمان الشفافية والمساءلة، منوهًا بتجربة الديوان العام للمحاسبة في مواكبة التطورات التقنية في أعمال المراجعة والرقابة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومن ذلك إنشاء العديد من الأنظمة والمنصات الإلكترونية، ومنها منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل".