"خارطة طريق" يضعها المجلس العربي للشباب للمشاركة بمؤتمر لـ"الإيسيسكو"

والمجلس العربي للشباب، منصة دعم وحوار وتطوير للشباب من حول العالم، يدعوهم للمشاركة والتفاعل للاستفادة من البرامج والفرص المتاحة، ويعمل على المعارف والمهارات والقدرات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم، والإسهام في تطوير مجتمعاتهم، إضافة إلى تأهيلهم لممارسة الحياة بإيجابية وفعالية، تسهم في إحداث نقلة نوعية في واقع الشباب في العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال أنشطة وبرامج متعددة؛ بينها التدريب والأبحاث والدراسات وتبادل ودعم الأفكار.