"بلاك نايت" تعزز حضور قطاع القهوة المختصة السعودية في العالم

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة بلاك نايت، الأستاذ كمال الروحاني، أن هذه المشاركات والرعايات تمثل منصة مهمة لدعم الشباب وقطاع الرياضة، مؤكدًا أن العلامة السعودية تعمل على توسيع آفاقها عبر التواجد الفاعل في منصات ذات تأثير اقتصادي ورياضي واسع، وتهيئة فرص أكبر للتصدير، وفتح قنوات توزيع جديدة، من خلال التواصل المباشر مع كبار المستثمرين والموزعين الدوليين.