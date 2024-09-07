وزير الصناعة يجتمع مع مسؤولي Cyberport البارزة عالميًّا في الحلول التكنولوجية بهونج كونج

وتتمتع هونغ كونغ التي تُعد منطقة إدارية خاصة للصين، بعلاقات اقتصادية مع المملكة؛ حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى هونج كونج في عام 2023م مليار ريال؛ فيما وصل إجمالي حجم واردات المملكة منها خلال العام نفسه إلى 6.6 مليارات ريال، وتنوعت أبرز صادرات المملكة إلى هونج كونج ما بين المعادن العادية ومصنوعاتها، وأدوات وأجهزة البصريات، وأجهزة الطب، والمعدات الكهربائية، واللدائن ومصنوعاتها؛ فيما تَمثلت أبرز واردات المملكة منها في الألبسة، واللؤلؤ الطبيعي والمعادن العادية، ومصنوعات الجلد.