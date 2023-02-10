بعد استعراض الفرص الواعدة لديها.. المملكة تختتم مشاركتها في مؤتمر التعدين الأفريقي

واستعرض المشاركون من الوفد السعودي الفرص الهائلة المتوفرة في المملكة، وجهودها في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكّل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين وتحسين البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تقديم الحوافز لجذب المستثمرين.