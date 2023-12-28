فيديو.. المرور السري بالرياض يضبط عدة مخالفات تؤثر على السلامة العامة

وفي مخالفة أخرى تم ضبط قائد مركبة بمخالفات: (المراوغة بين المركبات على الطريق العامة، وتجاوز السرعات المحددة بأكثر من 40كلم/ساعة، وعدم ترك مسافة كافية، وسوء استخدام أنوار التلاقي، وسير المركبة بدون لوحة أمامية).