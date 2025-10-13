الهاجري: المجتمعات الراقية لا تحتفي بالصوت الأعلى بل بالفكر الأسم

وأضاف أن الإعلام حين يُساء استخدامه يتحوّل من رسالةٍ إلى أداة تشويه، تضيع فيها الحدود بين الترفيه المبتذل والبحث المحموم عن “الترند”. مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا من إيقاف بعض الشخصيات الإعلامية بعد تجاوزها للضوابط المهنية ليس قمعًا للرأي، بل هو انتصار للقيم الأخلاقية والمهنية، ورسالة بأن المنصات الإعلامية ليست مرتعًا للفوضى، وأن احترام الذوق العام وكرامة الإنسان خطوطٌ حمراء لا يمكن تجاوزها.