ضمن أفضل 12 جامعة سعودية.. "جامعة جازان" تدخل تصنيف شنغهاي العالمي للمرة الأولى

ورفع رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين الشكرَ للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها غير المحدود لمنسوبي الجامعة وطلبتها؛ مثمنًا الدعم والمتابعة الذي تحظى به الجامعة من أمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم، مقدمًا التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية، وطلاب وطالبات الجامعة بتحقيق هذا المنجز الذي يضم إلى رصيد المنجزات في مسيرة جامعة جازان.