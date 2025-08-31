"جائزة كفاءة الطاقة" تمدد فترة استقبال المشاركات إلى 4 أكتوبر القادم

وأوضح المركز أن استقبال طلبات الراغبين في التقديم على الجائزة يستمر من خلال زيارة المنصة الإلكترونية للجائزة eeaward.seec.gov.sa، ومن ثم تسجيل الدخول وتقديم طلب المشاركة، مبينًا أنه يمكن الوصول للمنصة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.