"إنفاذ" يعتمد منصة "سوم تك" لإقامة المزادات الإلكترونية للعقارات والمنقولات

وتعدّ هذه المنصات وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الإلكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها؛ بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل؛ حيث تتيح المنصة خيارات تسجيل المشتري وشحن مبلغ "العربون" عوضًا عن إحضار شيكًا مصدّقًا، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول، ثم المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.