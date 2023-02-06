"الجيومكانية" تدشّن هويتها البصرية الجديدة خلال مؤتمر "ليب"

يُذكر أن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها هي هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.