تأكيداً لدورها الريادي.. "زين السعودية" توقّع ميثاق "مبادرة روّاد الاستدامة" مع وزارة الاقتصاد

وأضاف: "سنحرص من خلال هذ المبادرة أيضاً على نقل ومشاركة المعرفة التي اكتسبناها ليس فقط في مجال وضع استراتيجيات الاستدامة، بل أيضاً في كيفية عكس هذه الاستراتيجيات على العمليات التشغيلية والاستثمارات التوسعية. ونحن نفخر بكوننا نقود الجهود نحو تعزيز استخدام التقنية الخضراء في المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية حيث تكلّلت جهودنا في هذا المجال بتدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في وجهة "البحر الأحمر"، لتحدث سبقاً نوعياً جديداً على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتقدم ولأول مرة على مستوى العالم حلّاً عملياً للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يمثل أحد أكثر التحديات التقنية تعقيداً على مستوى العالم.