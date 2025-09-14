الأحوال المدنية تعزز خدماتها المتنقلة لتغطية 49 موقعًا بالمملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية ومتوسطة مركز كبد لمدة يومين، وللنساء في مركز دخنة لمدة ثلاثة أيام، ومتوسطة وثانوية الخامسة والعشرون للبنات ببريدة، والمتوسطة الثالثة والثانوية الثالثة للبنات بمحافظة الرس، ويوم الاثنين في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة البكيرية، والابتدائية الثالثة للبنات بمحافظة رياض الخبراء، والمتوسطة الثامنة وثانوية خديجة بنت خويلد للبنات بمحافظة الرس، ويوم الثلاثاء في متوسطة الشنانة للبنات بمحافظة الرس لمدة يوم واحد لكل موقع، وللرجال في مركز المرموثة، وابتدائية ومتوسطة مركز قصيباء، ومدرسة ثانوية مركز الخبراء لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، وفي مستشفى المذنب العام لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة رياض الخبراء، ومجمع مركز أوثال التعليمي، وكلية العلوم والآداب بمحافظة الرس، ويوم الخميس في كلية إدارة الأعمال بمحافظة الرس لمدة يوم واحد لكل موقع.