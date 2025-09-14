الأحوال المدنية تعزز خدماتها المتنقلة لتغطية 49 موقعًا بالمملكة

تقدم تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 49 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية ومتوسطة مركز كبد لمدة يومين، وللنساء في مركز دخنة لمدة ثلاثة أيام، ومتوسطة وثانوية الخامسة والعشرون للبنات ببريدة، والمتوسطة الثالثة والثانوية الثالثة للبنات بمحافظة الرس، ويوم الاثنين في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة البكيرية، والابتدائية الثالثة للبنات بمحافظة رياض الخبراء، والمتوسطة الثامنة وثانوية خديجة بنت خويلد للبنات بمحافظة الرس، ويوم الثلاثاء في متوسطة الشنانة للبنات بمحافظة الرس لمدة يوم واحد لكل موقع، وللرجال في مركز المرموثة، وابتدائية ومتوسطة مركز قصيباء، ومدرسة ثانوية مركز الخبراء لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، وفي مستشفى المذنب العام لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة رياض الخبراء، ومجمع مركز أوثال التعليمي، وكلية العلوم والآداب بمحافظة الرس، ويوم الخميس في كلية إدارة الأعمال بمحافظة الرس لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز بلسمر، ومركز جاش بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز السلام بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، وابتدائية حسان بن ثابت بمحافظة رجال ألمع، وثانوية الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمحافظة طريب، ويوم الاثنين في متوسطة أنس بن مالك وثانوية علي بن أبي طالب بمحافظة رجال ألمع لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في المتوسطة الثالثة بالضرس بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، والمتوسطة العاشرة بمحافظة بيشة، وللرجال في مدرسة الرقيطاء بمحافظة بيشة، ويوم الأربعاء في الكلية التقنية بمحافظة تنومة، ومحافظة أحد رفيدة، ومجمع خالد بن الوليد التعليمي بمحافظة رجال ألمع، ويوم الخميس تقدم الخدمة للنساء في ثانوية درب العقيدة بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الاثنين للرجال متوسطة حسان بن ثابت بمحافظة القريات، ومتوسطة سعد بن زيد بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في المتوسطة الثامنة بمحافظة القريات، والابتدائية الأولى للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.
وفي المنطقة الشرقية، تقوم الوحدات المتنقلة يوم الاثنين بتقديم خدماتها للنساء في مدرسة الأبناء الابتدائية السادسة للبنات في القاعدة العسكرية بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة بمدينة الدمام في الابتدائية الثالثة عشر للبنات، والابتدائية السابعة والعشرون للبنات، ويوم الأربعاء في الابتدائية الحادية والعشرون للبنات، وابتدائية المنذر بن الزبير للبنات لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز خميس حرب، ومركز خالدية حضن لمدة يومين، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في مركز خميس حرب لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة تبوك خدماتها يوم الثلاثاء للنساء في المتوسطة الثانية للبنات، والثانوية الأولى للبنات بمحافظة تيماء لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.
وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة ضمن مبادرة قافلة التنمية الرقمية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة بقعاء لمدة يومين.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مدرسة جنان الأهلية للبنات بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة لمدة ثلاثة أيام، وفي فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتُعدُّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.