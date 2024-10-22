"الزعاق": مطر الوسم القادم من بحر العرب يكون أكثر غزارة.. وسُحبه سريعة

أوضح الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إن أمطار الوسم أحيانًا تأتي من بحر العرب، وهذا نادرٌ، وأحيانًا تأتي من هضبة البحيرات من إفريقيا، ويكون هذا غالبًا، أو من حوض البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر.
وتفصيلاً، قال الزعاق إن الأمطار إذا جاءت من بحر العرب تدخل علينا من البوابة الجنوبية الشرقية. والأمطار إذا دخلت علينا من هذه البوابة تكون غزيرة، وحركة السُّحب سريعة. وإذا جاءت الأمطار من هضبة البحيرات، أو من حوض البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر، تدخل علينا من البوابة الغربية، وتكون الأمطار هتانة، وحركة السُّحب بطيئة.
وأضاف: عمومًا، مطر الوسم يروي الأرض، ويُنبت كل شيء. وإذا نزل البحر يطلع لنا اللؤلؤ؛ فالمحارة في هذه الفترة تكون على سطح الماء، وإذا نزل مطر الموسم عليها تنزل إلى قاع البحر، ويتخلق اللؤلؤ، وهو من أنفس أنواع الحلي.