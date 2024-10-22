"الزعاق": مطر الوسم القادم من بحر العرب يكون أكثر غزارة.. وسُحبه سريعة

وتفصيلاً، قال الزعاق إن الأمطار إذا جاءت من بحر العرب تدخل علينا من البوابة الجنوبية الشرقية. والأمطار إذا دخلت علينا من هذه البوابة تكون غزيرة، وحركة السُّحب سريعة. وإذا جاءت الأمطار من هضبة البحيرات، أو من حوض البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر، تدخل علينا من البوابة الغربية، وتكون الأمطار هتانة، وحركة السُّحب بطيئة.