ضيوف خادم الحرمين: الاستضافة أسهمت في تحجيج عدد كبير من المسلمين

من جانبه، أكد عضو مجلس جمعية علماء الإسلام في باكستان الدكتور "عبدالحكيم أكبر" أن الخدمات التي تُقَدّمها المملكة لضيوف الرحمن في تطور ملحوظ في المجالات التقنية والخدمية والأمنية وغيرها؛ وهذا دليل أن هناك اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ مشيدًا ببرنامج الاستضافة الذي أسهم في أداء أعداد كبيرة من عموم المسلمين لأداء فريضة الحج.