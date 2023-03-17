مع هطول الأمطار.. معاناة انقطاع الطرق تتواصل بـ"عثوان الداير".. ومطالبات بحلول

وقال الأهالي إن الطريق متهالكٌ، ويتعرَّض للانهيارات وجريان مياه الأمطار عليه بكثافة؛ ما يتسبب بقطعه، وتعريض المارة للخطر. مشيرين إلى أن المركز بحاجة ماسة إلى فتح ملف الطريق، والنظر في حاجته لمشروع توسعة، وعبَّارات لمياه الأمطار، وصيانة دورية.