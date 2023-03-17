مع هطول الأمطار.. معاناة انقطاع الطرق تتواصل بـ"عثوان الداير".. ومطالبات بحلول

طالب أهالي مركز عثوان بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان وزارة النقل بفتح ملف طريقهم، الذي يُعرِّضهم للمخاطر عند هطول الأمطار، مطالبين برفع مستوى السلامة عليه، وصيانته.
وقال الأهالي إن الطريق متهالكٌ، ويتعرَّض للانهيارات وجريان مياه الأمطار عليه بكثافة؛ ما يتسبب بقطعه، وتعريض المارة للخطر. مشيرين إلى أن المركز بحاجة ماسة إلى فتح ملف الطريق، والنظر في حاجته لمشروع توسعة، وعبَّارات لمياه الأمطار، وصيانة دورية.
وأضافوا بأن الجزء شبه المكتمل من الطريق يفتقر للمصدات والحمايات من الانهيارات الصخرية المفاجئة، وأن جزءًا من الطريق في مجرى السيول، بل إن مستوى الوادي أعلى من مستوى الطريق في بعض المواقع.