"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 1.6% في الربع الرابع من عام 2022م

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وهو الأعلى منذ سنوات.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا إلى 82.60 نقطة خلال الربع الرابع 2022؛ وفقًا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ81.30 نقطة خلال الربع الثالث 2021.
ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية، تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف: (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.