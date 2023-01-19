"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 1.6% في الربع الرابع من عام 2022م

ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية، تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف: (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.