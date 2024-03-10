جازان.. انتعاش أسواق ومحال بيع التمور مع اقتراب رمضان

ويُعَد التمر جزءًا أساسيًّا مهمًّا في مائدة الإفطار الرمضاني بالمجتمعات الإسلامية، فالإفطار عليه سُنة نبوية حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة"، ويظهر أن الحكمة من ذلك هي تعويض الجسم عن نقص السكريات ومد الجسم بالطاقة، وتوفير طعام غني بالمواد الغذائية ذات القيمة الكبيرة وسهل وسريع الهضم والامتصاص لمعدة الصائم؛ لذا فإن الموائد الرمضانية لا تخلو من التمر.