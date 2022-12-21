الجامعة السعودية الإلكترونية تدشن النسخة الثالثة من برنامج العربية على شبكة الإنترنت

وتقدمت بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله- على اهتمامهم المتواصل بخدمة اللغة العربية، ودعمهم غير المحدود لكل المشروعات التي تُعنى بخدمتها محليًا ونشرها عالميًا، كما رفعت شكرها لوزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، على ما تجده الجامعة من دعم ومساندة، وبرنامج العربية على الإنترنت واختبار العربية المعياري على وجه الخصوص؛ لما لهما من أهمية في نشر مفهوم وثقافة اللغة العربية على مستوى العالم.