بالتزامن مع موسمه في المملكة.. "البيئة" تعايد منسوبيها بالفُل

وقدّم "المشيطي" التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي يحتفل بها منسوبو الوزارة، متمنيًا أن يعود عليهم باليُمن والخير والبركات، وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار والرخاء، مثمّنًا جهود الجميع للارتقاء بالعمل، والتفاني في تقديم الخدمات للمستفيدين.