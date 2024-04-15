بالتزامن مع موسمه في المملكة.. "البيئة" تعايد منسوبيها بالفُل

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار "عيدنا فل"، بحضور نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي.
وقدّم "المشيطي" التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي يحتفل بها منسوبو الوزارة، متمنيًا أن يعود عليهم باليُمن والخير والبركات، وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار والرخاء، مثمّنًا جهود الجميع للارتقاء بالعمل، والتفاني في تقديم الخدمات للمستفيدين.
وشهد الحفل استقبال الموظفين بالفُل بالتزامن مع موسمه في المملكة، الذي يبدأ بنهاية فصل الشتاء وبداية الربيع؛ حيث تعطر الحفل برائحته الزكية، كما تزيّنت أعناق الموظفين والموظفات بعقود الفُل الطبيعي، وعبّروا عن سعادتهم وابتهاجهم بهذه المناسبة وتبادل التهنئة.