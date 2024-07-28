استخراج زوج مغناطيسي كبير الحجم من أمعاء طفل بجازان

تمكّن فريق طبي متعدّد التخصصات بمستشفى الملك فهد المركزي التابع لتجمع جازان الصحي، من استخراج زوج من المغناطيس كبير الحجم من أمعاء طفل يبلغ من العمر 7 أعوام بنجاح.
وفي التفاصيل: ذكر قائد الفريق الطبي الدكتور محمد الأمير استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال؛ أن الطفل حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى، وكان يعاني من آلام شديدة في البطن نتيجة ابتلاعه عدد 2 من أجزاء مغناطيس بيضاوي الشكل.
وأضاف: أنّه على الفور قام الفريق الطبي بعمل أشعة سينية للبطن، وأظهرت استقرار زوج المغناطيس والتصاقهما ببعض بداخل المعدة.
وبيّن أن الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة الأطفال قام بعمل استشارة عاجلة لطبيب الجهاز الهضمي قرّر من خلالها إخراج المغناطيس بمنظار الجهاز الهضمي دون الحاجة لتدخل جراحي، وتمّ إخراج أجزاء المغناطيس كلّ على حدة بعد فصلهما عن بعضهما بنجاح ولله الحمد، وغادر الطفل المستشفى بصحة جيدة.
وحذّر الدكتور محمد الأمير من خطورة اقتناء الأطفال للموادّ المغناطيسية والمواد الصلبة صغيرة الحجم والمواد الكيميائية المهددة لحياتهم عند تناولها، داعيًا الأسرَ لإبقائها بعيدًا عن متناول الأطفال وحفظها بأماكن آمنة.
كما حذّر من ابتلاع الموادّ الغريبة عند الأطفال، خاصة العملات المعدنية وابتلاع البطاريات الكهربائية بأنواعها؛ حيث تؤدّي إلى تآكل المريء والمعدة وإحداث ثقوب قاتلة فيها، وكذلك شرب الموادّ الكيميائية كالمنظفات والمشتقّات البترولية، والتي قد تؤدّي إلى حروق في الأغشية الداخلية المبطنة للجهاز الهضمي، وتسبب، في كثير من الأحيان، تضيقًا للمريء وصعوبة في البلع؛ مما يستوجب إجراء عمليات توسيع متكررة قد تكون خطيرة إذا كان التضييق شديدًا؛ مما يعرّض حياة الطفل للخطر.
الجدير بالذكر أن الفريق الطبي مكون من: الدكتور محمد الأمير استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، والدكتور حسام العاسمي أخصائي التخدير، وفنية التمريض آمنة نوحي.