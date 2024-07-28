استخراج زوج مغناطيسي كبير الحجم من أمعاء طفل بجازان

كما حذّر من ابتلاع الموادّ الغريبة عند الأطفال، خاصة العملات المعدنية وابتلاع البطاريات الكهربائية بأنواعها؛ حيث تؤدّي إلى تآكل المريء والمعدة وإحداث ثقوب قاتلة فيها، وكذلك شرب الموادّ الكيميائية كالمنظفات والمشتقّات البترولية، والتي قد تؤدّي إلى حروق في الأغشية الداخلية المبطنة للجهاز الهضمي، وتسبب، في كثير من الأحيان، تضيقًا للمريء وصعوبة في البلع؛ مما يستوجب إجراء عمليات توسيع متكررة قد تكون خطيرة إذا كان التضييق شديدًا؛ مما يعرّض حياة الطفل للخطر.