مجلس التعاون الخليجي.. تطلعات مستقبلية وشراكات فاعلة لتعزيز مكانته عالميًّا

من جهة أخرى عمل مجلس التعاون الخليجي على عدد من القضايا الخارجية، وحقّق إنجازات كبيرة خلالها، ومن بينها المساهمة في تطويق وإنهاء الحرب العراقية الإيرانية، ودعم وحدة واستقرار اليمن ومسيرته التنموية، ومساندة قضية الجزر الثلاث المحتلّة التابعة لدولة الإمارات، ودعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، ودعم وحدة واستقرار العراق، وكذلك الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية.