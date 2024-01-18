شتاء جازان.. "سمرة شاهين" تجذب هواة مخيمات الرمال الذهبية بتلال حنباص

يزداد إقبال الزوار والمتنزهين على فعاليات سمرة شاهين، ضمن فعاليات شتاء جازان بتلال حنباص "الذهبية" بمركز العالية.
ويتوافد المتنزهون على تلال حنباص الذهبية، من أجل الاستمتاع بالأجواء اللطيفة، حيث يتكون موقع حنباص من تلال رملية تمتد حتى شاطئ الطرفة الشهير، وحتى قرى قوز الجعافرة ومحافظة بيش، وبه بعض أشجار الأراك، ويتميز بنقاء الهواء وتفاوت مسافات الرمال، وتوفير احتياجات الرحلات، مثل الخيام والمياه.
وتقدر مسافة الطريق الأول لموقع حنباص من بيش اتجاهاً إلى الجنوب الغربي، على حدود المدينة الاقتصادية بـ 15 كلم، والطريق الآخر من صبيا تجاه الغرب، نحو مركز قوز الجعافرة، حتى تقاطع إنشاء الطريق الدولي، ليكون الطريق تجاه الشمال خمسة كيلومترات، بينما يوجد طريق آخر زراعي من داخل قرية الدهناء في مركز العالية.