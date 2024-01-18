شتاء جازان.. "سمرة شاهين" تجذب هواة مخيمات الرمال الذهبية بتلال حنباص

وتقدر مسافة الطريق الأول لموقع حنباص من بيش اتجاهاً إلى الجنوب الغربي، على حدود المدينة الاقتصادية بـ 15 كلم، والطريق الآخر من صبيا تجاه الغرب، نحو مركز قوز الجعافرة، حتى تقاطع إنشاء الطريق الدولي، ليكون الطريق تجاه الشمال خمسة كيلومترات، بينما يوجد طريق آخر زراعي من داخل قرية الدهناء في مركز العالية.