محافظ الخرج يكرم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لرعايتها منتدى الخرج الصناعي

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية نجحت بامتياز في رعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات بفضل خبراتها وإمكانياتها البشرية والتقنية الكبيرة ، التي تساعدها على تقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير.حيث رعت كأس العالم للسيارات السياحية WTCR وبطولة كأس العالم للأندية 2023، سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في إطار مبادرة #شاهد_الأثر، ودورة الألعاب السعودية 2023 ، كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل ، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، وكانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعة F117، إضافة إلى رعايتها لفعاليات ومواسم السعودية ومواصلة رعايتها الطبية الناجحة لموسم الرياض.