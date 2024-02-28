محافظ الخرج يكرم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لرعايتها منتدى الخرج الصناعي
تفضل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، بتكريم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لرعايتها الطبية لأعمال منتدى الخرج الصناعي، والذي يقام لأول مرة في محافظة الخرج، بمشاركة 137 شركة وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بحضورمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وتأتي مشاركة ورعاية المجموعة لهذا المنتدى انطلاقاً من مسؤولياتها وحرصها على دعم الفعاليات والمبادرات الوطنية التي تهدف لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودفع مسرة التنمية ، في ظل الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية نجحت بامتياز في رعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات بفضل خبراتها وإمكانياتها البشرية والتقنية الكبيرة ، التي تساعدها على تقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير.حيث رعت كأس العالم للسيارات السياحية WTCR وبطولة كأس العالم للأندية 2023، سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في إطار مبادرة #شاهد_الأثر، ودورة الألعاب السعودية 2023 ، كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل ، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، وكانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعة F117، إضافة إلى رعايتها لفعاليات ومواسم السعودية ومواصلة رعايتها الطبية الناجحة لموسم الرياض.