أمير القصيم يهنئ القيادة بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام

وأكد أمير منطقة القصيم أن موسم الحج هذا العام شهد تنظيمًا متميزًا وتطويرًا شاملاً في مختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من تطوير مستمر ومتقدم في البنية التحتية إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير أفضل الخدمات للحجاج لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن تكامل جهود قطاعات الدولة اعزها الله، أسهم في توفير مزيد من التيسير والراحة للحجاج، وتسخير جميع الخدمات الأمنية والخدمية والصحية لرعاية ضيوف الرحمن.