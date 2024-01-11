"السديس" يُكرم مجموعةً من طلّاب قيرغيزستان الأيتام المتفوقين

وأشار رئيس الشؤون الدينية إلى أن تلك الزيارة ما هي إلا ثمرة من ثمرات وهدايات هذا البيت العتيق، والإثراء الديني والإنساني الذي ترتكز عليه استراتيجيات رئاسة الشؤون الدينية، بفتح جسور التواصل مع المسلمين في أنحاء العالم.